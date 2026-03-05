Beef 2 | torna la serie capolavoro di Netflix ecco il trailer

A febbraio 2024, Netflix ha annunciato il ritorno di “Beef” con una seconda stagione. La serie, interpretata da Steven Yeun e Ali Wong, ha ricevuto otto premi Emmy e ha attirato l’attenzione internazionale nel 2023 grazie alla sua combinazione di humor sottile e trama innovativa. Il trailer della nuova stagione è stato pubblicato, suscitando interesse tra gli appassionati.

E oggi, dopo due anni, sappiamo non solo quando uscirà il secondo capitolo di questa serie considerata una delle migliori del 2023 ma abbiamo a disposizione anche le prime immagini del trailer ufficiale. Creata da Lee Sung Jin, questa serie originale Netflix è stata prodotta da A24 Television ha visto, nella sua prima stagione, gli straordinari Steven Yeun e Ali Wong affrontarsi nel corso di 10 episodi a seguito di un incidente stradale che scatena una piccola rivalità. La serie ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, con punteggi eccezionali su tutti i siti di aggregazione. Su Rotten Tomatoes, la serie ha ottenuto quasi il 100% del gradimento sia dalla stampa che dagli spettatori.