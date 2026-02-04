Nuova serie italiana in uscita su Netflix | ecco il trailer ufficiale

Oggi Netflix ha svelato il trailer di MotorValley, una nuova serie italiana con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. La produzione, firmata da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La serie entrerà presto nel catalogo della piattaforma, promettendo di portare sullo schermo storie e volti noti del panorama italiano.

Oggi è stata presentata MOTORVALLEY, la nuova serie con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia (società del gruppo Banijay), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La serie sarà disponibile dal 10 febbraio in esclusiva su Netflix. SINOSSI. Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso quasi tutto nella loro vita. A tenerli ancora accesi è una sola cosa: l’amore per le auto e l’adrenalina della velocità. Elena, erede della famiglia Dionisi e figlia dei proprietari di una celebre scuderia automobilistica, deve riconquistare il proprio posto nell’azienda di famiglia, ora guidata dal fratello. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Nuova serie italiana in uscita su Netflix: ecco il trailer ufficiale Approfondimenti su MotorValley EmiliaRomagna Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci” Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie animata “Due Spicci”. Motorvalley: ecco il trailer della nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini Motorvalley è la nuova serie Netflix che vede protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stranger Things 5 | Trailer ufficiale | Netflix Italia Ultime notizie su MotorValley EmiliaRomagna Argomenti discussi: 16 nuove serie tv Netflix da vedere a Febbraio 2026; The Perfect Pitch: le startup italiane in una serie TV del sistema Confindustria; Da Portobello alla seconda stagione di Paradise , le serie tv da vedere a febbraio; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a febbraio 2026. Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2026Da non perdere a febbraio in streaming su Netflix le nuove stagioni di Avvocato di difesa e The Night Agent, la serie italiana Motorvalley e la conclusione di Bridgerton 4. comingsoon.it Kevin Spacey torna in tv, con la comedy italiana Minimarket, in arrivo su RaiPlayRaiPlay annuncia la data di uscita di Minimarket, nuova comedy italiana con Filippo Laganà e la star internazionale Kevin Spacey. Kevin Spacey torna in tv! Con una serie italiana! Anni dopo il suo ... comingsoon.it STASERA UNA NUOVA PUNTATA Torna la serie con Anna Valle, e l’attesa è finita Una storia intensa, personaggi che entrano piano piano e un’atmosfera che tiene incollati fino all’ultima scena. E voi La state seguendo oppure la inizierete stasera facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.