Beef torna su Netflix con una seconda stagione | ecco quando

Netflix annuncia il ritorno di “Beef” con una seconda stagione, prevista per febbraio 2024. La serie, interpretata da Steven Yeun e Ali Wong, ha riscosso grande successo nel 2023, vincendo otto Emmy e appassionando il pubblico con la sua narrazione originale e l’ironia sottile. Restate aggiornati per scoprire le nuove avventure dei protagonisti e i dettagli sulla messa in onda.

Era febbraio 2024 quando Netflix dava ufficialmente il via libera per la seconda stagione di "Beef", la serie fenomeno con Steven Yeun e Ali Wong, vincitrice di ben otto Emmy, che nel 2023 ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua ironia sottile e una trama originalissima.

