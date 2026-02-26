Su Netflix arriva una nuova serie dai creatori di Stranger Things, intitolata The Boroughs. La produzione si prepara a proporre una trama avvincente con un cast di attori emergenti, puntando a catturare l’attenzione degli spettatori. La data di uscita è attesa per i prossimi mesi, mentre le anticipazioni suggeriscono un progetto ricco di suspense e mistero.

I Duffer Brothers firmano una storia dove il tempo è il bene più prezioso e una minaccia aliena è pronta a rubarlo. Mentre l’epopea di Stranger Things si avvia alla conclusione, il futuro dei Fratelli Duffer (Matt e Ross Duffer) su Netflix appare più luminoso che mai. Grazie a un solido accordo di sviluppo con il colosso dello streaming, i Duffer sono pronti a lanciare nuovi progetti intriganti. Segnate la data sul calendario: The Boroughs sarà disponibile in streaming dal 21 maggio, in esclusiva su Netflix. La serie si preannuncia come uno dei titoli di punta della stagione, promettendo di catturare sia i fan del genere sci-fi che gli amanti dei grandi thriller d’autore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Boroughs su Netflix: Data d’uscita, cast e trama della nuova serie dai creatori di Stranger Things

Temi più discussi: The Boroughs: Data e prime foto della nuova serie sci-fi degli ideatori di Stranger Things; Gli autori di Stranger Things sono dietro questa nuova serie Netflix in uscita a maggio

