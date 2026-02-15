Condò critica Bastoni perché ha simulato e provocato l’espulsione di Kalulu durante il match tra Inter e Juventus, una partita che ha subito un cambiamento a causa di quell’azione. Bastoni ha deciso di cadere in area, attirando l’intervento dell’arbitro e influenzando il risultato finale. La scena si è svolta davanti a migliaia di tifosi, creando tensione tra le due squadre e alterando il ritmo della partita.

Condò: il commento sull'episodio arbitrale che ha deciso la sfida e le critiche al difensore nerazzurro per la simulazione costata il rosso a Kalulu. L'analisi del post-partita di Inter-Juventus si accende negli studi di Sky Sport, dove l'autorevole opinione di Paolo Condò ha fatto luce sugli episodi controversi che hanno deciso il Derby d'Italia. Il noto giornalista non ha usato giri di parole per descrivere l'andamento del match, definendolo pesantemente condizionato dalla direzione di gara e, in particolare, dall'episodio chiave che ha portato all'inferiorità numerica dei bianconeri.

© Juventusnews24.com - Condò accusa Bastoni: «Il problema in questa circostanza è lui, non l’arbitro. Inter Juve una bella partita condizionata da questo errore»

Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la partita contro la Juventus durante un intervento a Sky Sport.

