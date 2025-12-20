Addio Bisseck esce la verità che spiazza Chivu | lo ha ammesso lui stesso
Forti dubbi sulla permanenza di Yann Bisseck: la verità ora è emersa e l’Inter dovrà iniziarci a fare i conti Archiviato l’impegno in Supercoppa italiana contro il Bologna, l’Inter deve ora fare i conti non solo con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei possibili partenti . 🔗 Leggi su Sportface.it
Via Bisseck, poi assalto a un difensore: i bookie credono nel piano di Marotta - Per dirla con le parole rese celebri da Adriano Galliani, "se non esce nessuno non entra nessuno". gazzetta.it
Calciomercato Inter News/ Acerbi, addio vicino. Bisseck piace in Premier, si insiste su Leoni (9 giugno 2025) - Bisseck potrebbe venir sacrificato per i colpi in entrata (9 giugno 2025) Il calciomercato Inter sta lavorando per ... ilsussidiario.net
Inter, Bisseck dice addio: il sostituto arriva dalla Bundesliga - In casa Inter diventa sempre più concreta la possibilità di perdere Bisseck, sul quale ci sono gli occhi della Premier League. calciomercato.it
Incubo a Riad: l'Inter cade ai rigori contro il Bologna e dice addio al primo trofeo stagionale. Tra l'ingenuità di Bisseck e gli errori di Bastoni e Barella. #Inter #internews24 #InterBologna #Chivu #Barella - facebook.com facebook
Bisseck: "Primo posto che vale tanto, ma la stagione è lunga. Uno contro uno in difesa Nessuna paura" x.com
