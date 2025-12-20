Addio Bisseck esce la verità che spiazza Chivu | lo ha ammesso lui stesso

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forti dubbi sulla permanenza di Yann Bisseck: la verità ora è emersa e l’Inter dovrà iniziarci a fare i conti Archiviato l’impegno in Supercoppa italiana contro il Bologna, l’Inter deve ora fare i conti non solo con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei possibili partenti . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier

Leggi anche: Inter, è sparito Bisseck: la media dice solo 19' a partita, ma Chivu ha un piano per lui

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Via Bisseck, poi assalto a un difensore: i bookie credono nel piano di Marotta - Per dirla con le parole rese celebri da Adriano Galliani, "se non esce nessuno non entra nessuno". gazzetta.it

Calciomercato Inter News/ Acerbi, addio vicino. Bisseck piace in Premier, si insiste su Leoni (9 giugno 2025) - Bisseck potrebbe venir sacrificato per i colpi in entrata (9 giugno 2025) Il calciomercato Inter sta lavorando per ... ilsussidiario.net

Inter, Bisseck dice addio: il sostituto arriva dalla Bundesliga - In casa Inter diventa sempre più concreta la possibilità di perdere Bisseck, sul quale ci sono gli occhi della Premier League. calciomercato.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.