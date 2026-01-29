Isola d' Elba guidano l' auto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti | denunciati

Due uomini sono stati fermati dai carabinieri a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Entrambi guidavano sotto l’effetto di droghe e sono stati denunciati. L’auto di uno dei due aveva già attirato l’attenzione delle forze dell’ordine prima del controllo. Ora rischiano sanzioni e possibili conseguenze penali.

I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato un 45enne e 69enne risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre si trovavano al volante delle rispettive auto. Le loro vetture sono state fermate dai militari dell'Arma che hanno subito notato atteggiamenti psicofisici alterati.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Isola d'Elba portoferraio Napoli: servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Isola d'Elba portoferraio Argomenti discussi: Isola d'Elba, guidano l'auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: denunciati; La classifica delle zone più richieste: boom dell’Argentario; Cina, innovazione e sostenibilità guidano la crescita nel periodo 2021-2025. Isola d’Elba: 5 esperienze tra cielo, mare e terraDifficile stabilire quale sia il lato più affascinante dell’Isola d’Elba. Ma su un punto c’è unanimità: il vero tesoro dell’isola sono le sue cale selvagge, da raggiungere in barca o a piedi, magari ... quotidiano.net Isola D’Elba, un incontro di sensi tra terra e mareTutelato dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano – che comprende le sette isole Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona - il territorio dell’isola dell’Elba, ... ilsole24ore.com Isola d'Elba, vacanze, info, foto e curiosità - facebook.com facebook

