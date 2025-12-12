Basket B2 nazionale Consultinvest altra partita verità Arriva Noceto e serve la vittoria

La Consultinvest Loreto si prepara ad affrontare una sfida cruciale nel campionato di basket B2 nazionale. Domani alle 18 al PalaMegabox, i biancorossi ospitano il Noceto in una partita decisiva per migliorare la propria posizione in classifica e rilanciarsi nella stagione.

La Consultinvest Loreto scende in campo domani alle 18 al PalaMegabox con il Noceto, gara fondamentale per risalire la china della classifica. Matteo Graziani, uno dei migliori tiratori del team, presenta così la gara: "Abbiamo alzato notevolmente il livello di intensità e qualità negli allenamenti. Credo che questa cosa si noti molto in campo e adesso è importante iniziare a raccogliere i frutti del lavoro, a cominciare dalla gara con il Noceto che si annuncia molto importante". Il morale, nonostante la classifica, è alto: "Sappiamo – spiega Graziani – di essere in un momento delicato con tanti impegni importanti e ravvicinati quindi è fondamentale rimanere positivi e credere in quello che stiamo facendo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net