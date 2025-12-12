Basket B2 nazionale Consultinvest altra partita verità Arriva Noceto e serve la vittoria
La Consultinvest Loreto si prepara ad affrontare una sfida cruciale nel campionato di basket B2 nazionale. Domani alle 18 al PalaMegabox, i biancorossi ospitano il Noceto in una partita decisiva per migliorare la propria posizione in classifica e rilanciarsi nella stagione.
La Consultinvest Loreto scende in campo domani alle 18 al PalaMegabox con il Noceto, gara fondamentale per risalire la china della classifica. Matteo Graziani, uno dei migliori tiratori del team, presenta così la gara: "Abbiamo alzato notevolmente il livello di intensità e qualità negli allenamenti. Credo che questa cosa si noti molto in campo e adesso è importante iniziare a raccogliere i frutti del lavoro, a cominciare dalla gara con il Noceto che si annuncia molto importante". Il morale, nonostante la classifica, è alto: "Sappiamo – spiega Graziani – di essere in un momento delicato con tanti impegni importanti e ravvicinati quindi è fondamentale rimanere positivi e credere in quello che stiamo facendo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
16esimo turno per le tre formazioni pistoiesi impegnate in serie b nazionale di Basket - facebook.com Vai su Facebook
Basket B2 nazionale. Consultinvest, altra partita verità. Arriva Noceto e serve la vittoria - L’esperienza di Graziani: "Viviamo un momento delicato con tanti impegni ravvicinati ma dobbiamo essere positivi". Segnala sport.quotidiano.net
Serie B Nazionale. Consultinvest: sorpresa Sgarzini: "Un anno così non me lo aspettavo» - Il baby tra i più positivi difende, corre e segna: "Ringrazio coach Ceccarelli per la fiducia che mi sta dando". Da msn.com
Fortitudo Kigili Bologna - Dolomiti Energia Trentino | Serie A UnipolSai 2021/22