Basket l’Olimpia Milano vuole tornare alla vittoria in Eurolega Di fronte il temibile Real Madrid

L’Olimpia Milano si prepara a tornare in campo in Eurolega, dopo la recente sconfitta contro la Stella Rossa. Domani affronterà il Real Madrid, una delle squadre più esperte e competitive del torneo. L’obiettivo è ottenere una prestazione positiva per rilanciare le proprie possibilità nella fase di qualificazione, affrontando la partita con concentrazione e determinazione.

Dopo la sconfitta casalinga contro la Stella Rossa cinque giorni fa, l' Olimpia Milano affronterà domani un nuovo importante turno di Eurolega. Nel match valido per la 23esima giornata, la squadra meneghina sarà infatti impegnata nella delicata trasferta contro il Real Madrid, in programma alle ore 20.45. Una sfida dal grande fascino che da anni si presenta come una delle massime espressioni del basket europeo. L'Olimpia, undicesima in classifica con 11 sconfitte ed altrettante vittorie, deve reagire al ko interno contro i serbi per non perdere il treno dei play-in. Servirà una grande prestazione agli uomini di Peppe Poeta per battere gli spagnoli che, in Eurolega, hanno una striscia aperta di quattro vittorie consecutive.

OLIMPIA MILANO: LEANDRO BOLMARO SALTA IL REAL MADRID Nuovo stop per l'argentino, che non è partito con i compagni verso la Spagna. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-senza-bolmaro-a-madrid-poeta-real-una-d - facebook.com facebook

