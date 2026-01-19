basket nel derby tra terze in dr2 un gmv sprecone perde in casa con ponsacco

Nel derby tra le squadre di terza posizione, il GMV Pisa ha subito una sconfitta casalinga contro il Basket Ponsacco nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. La partita è stata caratterizzata da un attacco poco preciso da parte dei padroni di casa, che hanno incontrato una squadra ospite più efficace in questa fase. Un risultato che influisce sulla classifica delle due formazioni.

Pisa, 19 gennaio 2025 – Un GMV molto impreciso in attacco ha perso in casa lo spareggio tra terze con il Basket Ponsacco, che ha tirato molto meglio nei quaranta minuti, nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini, dopo un break subito in avvio, hanno giocato spesso con grande intensità, senza però mai raggiungere i più esperti ospiti, che hanno vinto con uno scarto di 5 lunghezze, mantenendosi in scia della capolista Fortezza Livorno, che avevano superato nel turno precedente. Per i ragazzi di Ghezzano, invece, la vetta dista ora 6 lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, un GMV deconcentrato e sprecone perde una facile occasione a Follonica, in DR2

Nel campionato di divisione regionale 2, girone D, un GMV di Follonica ha perso una partita importante contro Pisa, evidenziando alcune disattenzioni nel finale. La squadra, ancora influenzata dalle festività, ha mancato un’opportunità per mantenere il passo con la capolista Fortezza Livorno, che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo un inizio positivo di stagione. La partita si è disputata nella penultima giornata di andata.

Basket, in DR2 incontri di cartello a Pisa: GMV-Ponsacco e IES-Liburnia

Il weekend sportivo a Pisa ha visto disputarsi due incontri di rilievo nella Divisione Regionale 2 di basket, girone toscano. Il confronto tra GMV e Ponsacco e quello tra IES e Liburnia hanno contribuito a definire la classifica in questa fase avanzata del campionato. Risultati che, con alcune sorprese, influenzano la corsa verso le posizioni di vertice e il proseguimento della stagione.

