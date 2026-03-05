Il coach Andrea Capobianco ha annunciato le 12 atlete che rappresenteranno l’Italia nel torneo premondiale di basket femminile a San Juan, Porto Rico, che si svolgerà tra l’11 e il 12 marzo. Tra le convocate c’è Zandalasini, mentre Osazuwa e Zanardi sono state escluse dalla lista. La squadra partirà per la competizione in questa fase di qualificazione.

Coach Andrea Capobianco ha diramato i nomi delle 12 giocatrici che disputeranno il torneo premondiale di San Juan, Porto Rico, a partire dalla notte italiana tra l’11 e il 12 marzo. O meglio, è arrivata la comunicazione circa chi non ci sarà nel gruppo che prenderà l’aereo verso una parte del mondo che già in chiave tricolore è balzata agli onori delle cronache per il Preolimpico 2024. In particolare, a lasciare il gruppo, dopo il primo (e unico) allenamento effettuato a Roma saranno Cristina Osazuwa e Carlotta Zanardi. Le 12 di San Juan, dunque, saranno le stesse degli Europei con un’unica eccezione: quella di Stefania Trimboli, che non può materialmente esserci perché incinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket femminile: Italia, scelte le 12 per il Premondiale. Zandalasini guida, out Osazuwa e Zanardi

