Il basket femminile si prepara alle qualificazioni per il Mondiale, con Cecilia Zandalasini che afferma l’obiettivo di ottenere la qualificazione, anche se riconosce la difficoltà del torneo. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli Europei dell’estate scorsa, la squadra si concentra sulla prossima sfida che la attende, con l’intenzione di migliorare i risultati e mantenere alte le aspettative.

“Per noi la cosa più importante è qualificarci al Mondiale. Ci portiamo tanta consapevolezza dagli Europei dopo aver vinto un bronzo importantissimo e quindi ci presentiamo a Portorico con la voglia di staccare un biglietto per Berlino. Sarà una competizione difficile perché siamo a metà stagione, a cavallo dei playoff e dell’Eurolega e dovremo giocare cinque partite in pochi giorni, quindi sarà anche importante gestire il recupero e il riposo“, dichiara la stella azzurra Cecilia Zandalasini nell’incontro odierno con la stampa a Roma. “È la prima volta che disputiamo un torneo al di fuori dell’Europa. Quella col Portorico sarà una partita diversa proprio perché loro avranno molto tifo in un ambiente caldo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Cecilia Zandalasini: “Vogliamo qualificarci al Mondiale, ma sarà un torneo difficile”

Le convocate di Capobianco per il torneo pre-Mondiale di basket femminileSono 14 le Azzurre convocate ma solo 12 voleranno a San Juan di Porto Rico per giocare il torneo in programma dall’11 al 17 marzo ? In vista degli...

Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novitàÈ ufficiale l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di basket femminile che prenderà parte al torneo pre-Mondiale di San Juan di Porto...

Altri aggiornamenti su Cecilia Zandalasini.

Temi più discussi: Sogno Mondiale, la Nazionale femminile a Portorico per le qualificazioni. Ecco le convocate; Basket femminile, le migliori italiane della ventunesima giornata di A1. Caloro manda Roseto ai playoff; La prima volta della Reyer Venezia alle finali dell’Eurolega femminile di basket; ELW Preview G3 Umana Reyer – Schio.

Basket femminile, Cecilia Zandalasini: Vogliamo qualificarci al Mondiale, ma sarà un torneo difficileSullo slancio della strepitosa medaglia di bronzo ottenuta la scorsa estate agli Europei, la Nazionale italiana femminile di basket va a caccia di un traguardo storico e si appresta a volare ... oasport.it

Basket: Zandalasini 'dopo bronzo a Europei, ora vogliamo il Mondiale'Per noi la cosa più importante è qualificarci al Mondiale. Ci portiamo tanta consapevolezza dagli Europei dopo aver vinto un bronzo importantissimo e quindi ci presentiamo a Portorico con la voglia d ... ansa.it

Festa dello Sport a Broni! Sabato 21 marzo alle ore 21:00 il Teatro Carbonetti di Broni ospiterà una serata speciale dedicata allo sport e ai suoi valori Testimonial della serata: Dino Meneghin Cecilia Zandalasini Mauro Salvaneschi Mirco Dia - facebook.com facebook