Da sabato mattina, aerei da guerra israeliani sono stati avvistati sopra Damasco, mentre si sono uditi vari scoppiettii di missili iraniani intercettati nello spazio aereo siriano. La situazione si è verificata in un momento in cui Teheran sembra aver perso il controllo sulla Siria di al Sharaa, colpita dai detriti di missili iraniani. La capitale siriana ha registrato diverse esplosioni durante le operazioni.

Damasco. Aerei da guerra israeliani hanno sorvolato la capitale siriana a partire da sabato mattina, seguiti dal suono delle esplosioni dei missili iraniani intercettati nello spazio aereo siriano. Mentre gli attacchi continuavano per tutto il giorno e in tutta la regione, tutti sembravano seguire le notizie; pochi, tuttavia, sembravano preoccupati. Gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran e le sue postazioni in medio oriente – inclusa una a sud di Baghdad, controllata da milizie irachene legate a Teheran – e le risposte iraniane hanno mostrato chiaramente che, nonostante la sua posizione centrale tra le due principali potenze in conflitto, la Siria non è più un obiettivo.

© Ilfoglio.it - Teheran non ha più presa sulla Siria di al Sharaa, colpita dai detriti di missili iraniani

