Bartoletti Fimmg | Medico di famiglia centrale in prevenzione obesità

(Adnkronos) – “Il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’obesità e nella promozione di corretti stili di vita perché tiene conto non solo dell’aspetto clinico ma anche di quello sociale e familiare. L’obesità non è solo un problema clinico ma una grande questione di sostenibilità per il sistema sanitario”. Lo ha detto Pier Luigi Bartoletti, medico di medicina generale e vicepresidente nazionale Fimmg-Federazione italiana medici di medicina generale, questa mattina a Roma, al convegno su obesità, come malattia cronica e il ruolo della Regione Lazio. “L’obesità è alla base di almeno 29 patologie diverse – ha chiarito Bartoletti – Per anni si è parlato poco di prevenzione ma oggi è evidente che intervenire prima significa evitare costi molto più elevati per il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

