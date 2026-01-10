Medici di famiglia la Fimmg attacca | Regione fa ostruzione Decaro convochi i sindacati

La Fimmg critica l’atteggiamento della Regione nei confronti dei medici di famiglia, definendolo ostruzionistico. Durante la riunione del Consiglio regionale, i medici hanno approvato all’unanimità una mozione che evidenzia le difficoltà nel confronto con il Dipartimento di sanità. La richiesta principale è che il sindaco Decaro convochi immediatamente i rappresentanti sindacali per avviare un dialogo costruttivo e risolvere le criticità emerge.

Nuovo fronte di tensione in sanità tra la Regione e i medici di famiglia. Il Consiglio regionale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), riunitosi ieri, ha sottoscritto all’unanimità una mozione in cui stigmatizza l’atteggiamento definito “ostruzionistico” del Dipartimento di. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

