Medici di famiglia la Fimmg attacca | Regione fa ostruzione Decaro convochi i sindacati

La Fimmg critica l’atteggiamento della Regione nei confronti dei medici di famiglia, definendolo ostruzionistico. Durante la riunione del Consiglio regionale, i medici hanno approvato all’unanimità una mozione che evidenzia le difficoltà nel confronto con il Dipartimento di sanità. La richiesta principale è che il sindaco Decaro convochi immediatamente i rappresentanti sindacali per avviare un dialogo costruttivo e risolvere le criticità emerge.

Nuovo fronte di tensione in sanità tra la Regione e i medici di famiglia. Il Consiglio regionale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), riunitosi ieri, ha sottoscritto all'unanimità una mozione in cui stigmatizza l'atteggiamento definito "ostruzionistico" del Dipartimento di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

La Regione chiede indietro a medici di famiglia e pediatri oltre 31 milioni - Tutto parte da alcune quote erogate ai medici dal 2016 al 2024, in seguito all'aggiornamento delle somme percepite dai sanitari per ogni si ... rainews.it

Emergenza influenza e carenza di medici: l’Ordine di Napoli lancia l’allarme sul ritardo nell’assegnazione delle carenze per i medici di famiglia L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime forte preoccupazione per la situazio - facebook.com facebook

