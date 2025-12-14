Sanità territoriale e medici di famiglia a Reggio il vertice Fimmg

A Reggio Emilia si tiene un importante vertice FIMMG dedicato alla sanità territoriale e ai medici di famiglia. L'incontro rappresenta un'occasione per discutere il futuro del sistema sanitario locale, ma anche per riflettere sulla memoria e l'identità collettiva della medicina generale. Un momento di confronto e condivisione tra professionisti del settore.

© Reggiotoday.it - Sanità territoriale e medici di famiglia, a Reggio il vertice Fimmg Un confronto sul futuro della sanità territoriale, ma anche un momento di memoria e identità collettiva per la medicina generale. È questo il filo conduttore del convegno promosso dalla Fimmg, svoltosi ieri mattina al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dedicato al tema “Casa delle. Reggiotoday.it Medici di famiglia protagonisti della nuova sanità territoriale: la Toscana firma l’accordo integrativo regionale - Il direttore generale Torre: “Rafforzata la presenza dei mmg nelle Case della Comunità” Un passo importante verso il rafforzamento ... lanazione.it Medici di famiglia incerti sul futuro, serve uno scatto sulla riforma territoriale - Tre su quattro credono nella tecnologia e chiedono aiuto alle istituzioni per migliorare gli strumenti digitali, ridurre la burocrazia e aumentare l’ascolto ... ilsole24ore.com

Sanità territoriale, Francesco Acquaroli: “Serve un nuovo modello per alleggerire ospedali e pronto soccorso” Il presidente della Regione Marche interviene ad Atreju sul futuro del sistema sanitario. Il territorio deve tornare a essere il primo filtro per le pres - facebook.com facebook