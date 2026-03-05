Baronissi istituisce il Premio Trotula De Ruggiero

Il Comune di Baronissi ha deciso di istituire il Premio “Trotula De Ruggiero”, dedicato alle giovani ricercatrici che si distinguono nel campo delle scienze e delle discipline STEM. La premiazione mira a valorizzare il lavoro femminile nel settore e rafforzare l’impegno locale nella promozione della cultura scientifica e delle pari opportunità. L’iniziativa si inserisce nelle azioni del Comune per sostenere la ricerca e l’uguaglianza di genere.

L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, sarà presentata ufficialmente il 6 marzo 2026 alle ore 10:00 presso l' Aula Consiliare di Palazzo di Città, nel corso di un convegno pubblico dedicato al tema del ruolo delle donne nella scienza. Un premio dedicato alla prima donna medico della storia. Il riconoscimento prende il nome da Trotula De Ruggiero, figura simbolo dell'antica Scuola Medica Salernitana e considerata tra le prime donne medico della storia europea.