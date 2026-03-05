Bari presunta corruzione in gare forniture Asl | 7 indagati

La Guardia di finanza di Bari sta effettuando perquisizioni in relazione a un'indagine sulla presunta corruzione nelle gare di fornitura dell'Asl. Attualmente, sette persone risultano indagate nell'ambito dell'indagine. Le operazioni sono in corso e riguardano vari soggetti coinvolti nel procedimento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui ruoli delle persone coinvolte.

(Adnkronos) – Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di finanza di Bari (Nucleo polizia economico e finanziaria), nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese nei confronti di sette persone (tra le quali tre pubblici ufficiali) indagate, in concorso e a vario titolo, con le accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. Sotto inchiesta l'aggiudicazione nel 2024 e 2025 di due appalti pubblici di forniture in ambito sanitario, del valore complessivo di 1,3 milioni di euro, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari a due imprese delle province di Bari e di Treviso relative a una struttura ospedaliera del circondario.

