Tempo di lettura: < 1 minuto il Gip del Tribunale di Napoli, Anna Tirone, ha firmato il decreto di archiviazione relativo al fascicolo che riguardava l’ex sindaco Antonio Aufiero e altri indagati. La decisione segue la richiesta della Procura di Napoli, rappresentata dal pm Immacolata Sica, che aveva chiesto lo stralcio del procedimento dal fascicolo principale. Nel decreto, il Gip osserva come “la mancata sussistenza dell’ipotesi di reato astrattamente configurabile a carico dell’indagato si combina con l’inadeguatezza degli elementi presenti agli atti per consentire una ragionevole previsione di condanna o l’applicazione di misure di sicurezza diverse dalla confisca”. L’inchiesta originaria era stata stralciata e comprendeva, tra le contestazioni provvisorie, l’ipotesi d i corruzione elettorale nei confronti di Aufiero, difeso dall’avvocato Teodoro Reppucc La Procura ha motivato la richiesta di archiviazione sottolineando che le ipotesi di reato, nei limiti previsti dall’ordinamento, non rientrano tra quelle per le quali è consentita l’intercettazione ai sensi dell’articolo 266 del codice di procedura penale, mentre gli elementi probatori disponibili derivano unicamente dalle attività di intercettazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunta corruzione elettorale: archiviazione per l’ex sindaco Aufiero

Leggi anche:

Pratola Serra, archiviazione per l'ex sindaco Aufiero: il GIP accoglie la richiesta della Procura

Trump richiede a Harvard risarcimento milionario per presunta frode elettorale