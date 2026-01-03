San Siro come una grande Scala | Show monumentale ma pulito | una sfida da vincere come squadra
San Siro si prepara a diventare un palcoscenico unico per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. Paolo Fantin, scenografo incaricato, sottolinea l’importanza di affrontare sfide nuove e di realizzare un evento che unisca spettacolarità e pulizia estetica. Un’occasione per trasformare lo stadio in un monumentale scenario, mantenendo attenzione ai dettagli e alla qualità complessiva.
"Per me è fondamentale affrontare sempre cose nuove" racconta Paolo Fantin, scenografo, ha disegnato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgerà il 6 febbraio allo Stadio San Siro. Vincitore del Premio Abbiati, dell’Oscar della Lirica, talentuoso e visionario Fantin ha creato la scenografia dell’opera “Il nome della rosa“ di Filidei andata in scena alla Scala e “Lohengrin“ di Wagner per l’Opera di Roma che sarà ripreso a marzo dalla Fenice di Venezia sempre diretto da Mariotti, con la regia di Damiano Michieletto. Fantin e adesso la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Van Dijk a Sky: «Vincere a San Siro è speciale, contro una grande Inter»
Leggi anche: Falcao sulla Roma: “Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida”
San Siro come una grande Scala: Show monumentale ma pulito: una sfida da vincere come squadra; Concerti a Milano: i migliori live del 2026; Dall'eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini, Ciro Capuano: Studio per fare il dirigente; Milan-Verona, a San Siro ad assistere al match l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli.
San Siro come una grande Scala: "Show monumentale ma pulito: una sfida da vincere come squadra" - Cortina "A luglio il mio palco galleggiante per la Traviata sul lago di Costanza, poi la Prima con l’Otello". ilgiorno.it
Verso Milan-Lazio, Zaccagni è pronto: l'ultimo ricordo a San Siro contro i rossoneri è dolcissimo - Zaccagni ha messo nel mirino il Milan e l’ultimo incrocio a San Siro con i rossoneri è dolcissimo. ilmessaggero.it
Olimpiadi Milano-Cortina, il «canto del cigno» di San Siro: lo show in grande stile e poi la demolizione (nel 2031). «Per i Giochi in arrivo 800 mila persone» - Le luci a San Siro resteranno accese fino al 2031, quando inizierà la fase di demolizione dell’impianto. milano.corriere.it
Che grande interpretazione di Elvio Rosini e Mattia Macci del mio valzer "Dolce ricordo" in questo video recentissimo. Bravi e compimenti!!!!! Grazie Tiziano (Tizio folk) per la registrazione!!! https://youtu.be/G054hNvxMScsi=mevB05CdMkeVx_tZ Siro 01/12/20 - facebook.com facebook
Sassuolo, Carnevali: “Tornare a San Siro per noi è un grande onore. Siamo fiduciosi di poter fare la nostra parte” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.