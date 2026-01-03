San Siro si prepara a diventare un palcoscenico unico per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. Paolo Fantin, scenografo incaricato, sottolinea l’importanza di affrontare sfide nuove e di realizzare un evento che unisca spettacolarità e pulizia estetica. Un’occasione per trasformare lo stadio in un monumentale scenario, mantenendo attenzione ai dettagli e alla qualità complessiva.

"Per me è fondamentale affrontare sempre cose nuove" racconta Paolo Fantin, scenografo, ha disegnato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che si svolgerà il 6 febbraio allo Stadio San Siro. Vincitore del Premio Abbiati, dell’Oscar della Lirica, talentuoso e visionario Fantin ha creato la scenografia dell’opera “Il nome della rosa“ di Filidei andata in scena alla Scala e “Lohengrin“ di Wagner per l’Opera di Roma che sarà ripreso a marzo dalla Fenice di Venezia sempre diretto da Mariotti, con la regia di Damiano Michieletto. Fantin e adesso la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Siro come una grande Scala: "Show monumentale ma pulito: una sfida da vincere come squadra"

Leggi anche: Van Dijk a Sky: «Vincere a San Siro è speciale, contro una grande Inter»

Leggi anche: Falcao sulla Roma: “Il Milan invece è molto pericoloso, la partita di San Siro sarà una grande sfida”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

San Siro come una grande Scala: Show monumentale ma pulito: una sfida da vincere come squadra; Concerti a Milano: i migliori live del 2026; Dall'eurogol a San Siro ai campetti di Promozione con i ragazzini, Ciro Capuano: Studio per fare il dirigente; Milan-Verona, a San Siro ad assistere al match l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli.

San Siro come una grande Scala: "Show monumentale ma pulito: una sfida da vincere come squadra" - Cortina "A luglio il mio palco galleggiante per la Traviata sul lago di Costanza, poi la Prima con l’Otello". ilgiorno.it