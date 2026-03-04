Luca Argentero interpreta il ruolo di Lorenzo Ligas nella nuova serie intitolata “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures. La serie sarà trasmessa in esclusiva su Sky Italia a partire dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. Argentero ha dichiarato che difendere la pace rappresenta una causa difficile, ma importante, e ha ricordato il suo primo amore, il camice di Doc, che porta sempre con affetto.

Luca Argentero sarà Lorenzo Ligas nella nuova serie che rende appunto il titolo di “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. Un progetto che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris, e segue le sfide professionali e personali di Ligas tra processi, conflitti etici e rapporti umani all’interno del mondo della giustizia penale in una Milano ricca di fascino e tentazioni. Nel cast, oltre a Luca Argentero troviamo anche: Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Mia Eustacchio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Luca Argentero presenta “Avvocato Ligas”: “La causa impossibile? Difendere la pace. Il primo amore non si scorda mai: il camice di Doc lo porto sempre con affetto” – Intervista Video

Leggi anche: "Avvocato Ligas", il primo legal drama di Sky con Luca Argentero: svelato il trailer

Leggi anche: AVVOCATO LIGAS: Disponibile il trailer del primo legal drama Sky Original con Luca Argentero

Una selezione di notizie su Luca Argentero.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Luca Argentero presenta Avvocato Ligas; Avvocato Ligas ovvero quando Luca Argentero è il perfetto protagonista sbagliato; Luca Argentero è l’Avvocato Ligas nel legal drama Sky.

Luca Argentero è l’avvocato Ligas: «È tutto quello che ho sempre sognato di essere»In Tv con una nuova serie, l'attore ha dichiarato che il personaggio che interpreta ha qualcosa che a lui manca nella vita. Vi sveliamo cosa ... iodonna.it

Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo insieme sul set: Così ci siamo innamorati, la serie Tv e la svolta nella coppiaSei anni dopo il loro primo incontro sul set, Luca Argentero e la moglie tornano a infiammare il piccolo schermo… ma cosa succede davvero dietro la toga di Avvocato Ligas? libero.it

Daninseries. Sal Da Vinci · Per sempre sì. Il mondo della danza SA (L DA VINCI) #AvvocatoLigas #lucaargentero facebook

Luca Argentero avvocato su Sky: «Lorenzo Ligas è tutto ciò che non ho mai osato essere» x.com