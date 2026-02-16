Barba Avs Radici in Comune e Costantini fra i pini in via Italica | Intervenire subito per fermare la strage

Simona Barba di Avs Radici in Comune e Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra, hanno visitato i pini di via Italica dopo aver ricevuto segnalazioni di alberi malati e pericolanti. I due hanno chiesto di intervenire subito per evitare che la situazione peggiori e provochi incidenti. Durante il sopralluogo, hanno osservato alcune piante con rami secchi e radici esposte, segno di uno stato di deterioramento evidente. La visita si inserisce nel clima della campagna elettorale, con l’obiettivo di portare l’attenzione su problemi concreti nel quartiere.

La consigliera Simona Barba assieme al candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini si è recata in via Italica ed ha parlato della questione dell'abbattimento dei pini in città "Piazza Salvo D’Acquisto, Piazza Romita, sulle tante strade della città stanno abbattendo i pini domestici, decine e decine. Nessuno riesce più a contarli. Con la mano sono andata a toccare i tronchi tagliati: non stillano più la resina odorosa, le mani non si appiccicano più. Sono morti in piedi, cosi li chiamano. Così sono diventati i nostri colossi di ombra e bellezza: tronchi senza più la loro poderosa chioma verde scuro.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra.

La consigliera comunale Simona Barba denuncia sui social la presenza di pini abbattuti nel giardinetto del terminal bus senza alcuna comunicazione ufficiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.