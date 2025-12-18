Colleferro Nuovamente a rischio i posti di lavoro alla Coop Unicoop Etruria annuncia la chiusura di 24 supermercati È sciopero
A Colleferro, i lavoratori della Coop affrontano nuovamente l'incubo della precarietà, con l'annuncio di Unicoop Etruria di chiudere 24 supermercati. Dopo sette anni di incertezze, il timore di perdere il lavoro si riaffaccia, alimentando preoccupazioni tra dipendenti e comunità locali. La situazione si aggrava ulteriormente con lo sciopero in atto, segnando un momento di grande tensione e incertezza per il futuro del settore.
