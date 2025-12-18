A Colleferro, i lavoratori della Coop affrontano nuovamente l'incubo della precarietà, con l'annuncio di Unicoop Etruria di chiudere 24 supermercati. Dopo sette anni di incertezze, il timore di perdere il lavoro si riaffaccia, alimentando preoccupazioni tra dipendenti e comunità locali. La situazione si aggrava ulteriormente con lo sciopero in atto, segnando un momento di grande tensione e incertezza per il futuro del settore.

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Nuovamente a rischio i posti di lavoro alla Coop. Unicoop Etruria annuncia la chiusura di 24 supermercati. È sciopero

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo sette anni i lavoratori della Coop di Colleferro tornano a vivere l’incubo del posto di lavoro a L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Leggi anche: Colleferro. A rischio chiusura il punto vendita Coop di Unicoop Etruria di Via Casilina. L’Amministrazione comunale si schiera al fianco dei lavoratori

Leggi anche: Centro Coop Colleferro a rischio chiusura, l’amministrazione comunale al fianco dei lavoratori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lodigiani Calcio 1972. . Diretta Eccellenza Lazio - Girone B: Lodigiani Calcio vs Colleferro Calcio. - facebook.com facebook