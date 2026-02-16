Lingue di minoranza avviso per scuole del primo ciclo | manifestazione di interesse per il progetto Curricolo locale integrato entro il 4 marzo
Il Ministero ha pubblicato l'Avviso n. 35375 del 16 febbraio 2026 relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento delle attività di organizzazione delle iniziative connesse al Progetto di formazione e ricerca nel campo dell'insegnamento delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica, ai sensi dell'art. 5 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.
