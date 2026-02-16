Lingue di minoranza avviso per scuole del primo ciclo | manifestazione di interesse per il progetto Curricolo locale integrato entro il 4 marzo

Il Ministero ha pubblicato l’Avviso n. 35375 il 16 febbraio 2026, a causa della necessità di coinvolgere le scuole del primo ciclo in un progetto dedicato alle lingue di minoranza. La comunicazione invita le scuole a manifestare interesse entro il 4 marzo per partecipare alla fase di affidamento delle attività di formazione e ricerca sulle lingue e le tradizioni culturali delle minoranze linguistiche. Un esempio concreto riguarda le iniziative di promozione delle lingue minoritarie nelle classi, che saranno al centro delle attività previste.