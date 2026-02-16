Lingue di minoranza avviso per scuole del primo ciclo | manifestazione di interesse per il progetto Curricolo locale integrato entro il 4 marzo

Da orizzontescuola.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero ha pubblicato l’Avviso n. 35375 il 16 febbraio 2026, a causa della necessità di coinvolgere le scuole del primo ciclo in un progetto dedicato alle lingue di minoranza. La comunicazione invita le scuole a manifestare interesse entro il 4 marzo per partecipare alla fase di affidamento delle attività di formazione e ricerca sulle lingue e le tradizioni culturali delle minoranze linguistiche. Un esempio concreto riguarda le iniziative di promozione delle lingue minoritarie nelle classi, che saranno al centro delle attività previste.

Il Ministero ha pubblicato l’Avviso n. 35375 del 16 febbraio 2026 relativo alla manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento delle attività di organizzazione delle iniziative connesse al Progetto di formazione e ricerca nel campo dell’insegnamento delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica, ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Secondo ciclo Indire/Università: decreto imminente, corsi dovranno partire max entro inizio marzo per concludersi entro 30 giugno

Il decreto è questione di giorni.

Carta di Solfagnano, progetto-concorso per le scuole: individuazione istituti entro il 18 febbraio, elaborati entro il 30 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia un nuovo progetto-concorso rivolto alle scuole italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.