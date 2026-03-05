Banche Mps scarica Lovaglio e prova ad aprire una nuova fase

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deciso di proporre una nuova lista all’assemblea dei soci di aprile, escludendo l’attuale amministratore delegato Luigi Lovaglio. La scelta riguarda il rinnovo del consiglio e potrebbe essere interpretata come un tentativo di ridurre i rischi per la banca. La decisione si inserisce in un contesto di cambiamenti strategici e riorganizzazioni interne.

Un’operazione derisking? Si può leggere così, con ogni probabilità, la decisione del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) di proporre una lista all’assemblea dei soci di aprile per il rinnovo del board che esclude l’amministratore delegato uscente Luigi Lovaglio. Il manager artefice della scalata a Mediobanca, la più trasformativa delle mosse compiute da un player della finanza italiana dalla formalizzazione dell’acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo nel 2020-2021, con ogni probabilità dovrà lasciare l’incarico che detiene dal 2022, mentre sarà confermato il presidente Nicola Maione. Il motivo? Sostanzialmente la presenza della Spada di Damocle dell’inchiesta per aggiotaggio riguardante presunte irregolarità nella corsa a Mediobanca che ha caratterizzato il 2025 finanziario italiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Banche, Mps scarica Lovaglio e prova ad aprire una nuova fase Leggi anche: Mps, c'è intesa su Lovaglio. L'ad voterà la lista del cda Mps, il Comitato nomine esclude l’Ad Lovaglio dalla lista del CdaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Banche Mps scarica Lovaglio e prova ad.... Temi più discussi: Mps, colpo di mano di Caltagirone, il comitato nomine esclude il ceo Lovaglio dalla lista del cda. Palermo in pole, c’è anche Vivaldi; Tensione in Mps, l’ad Lovaglio in bilico. Oggi il cda decisivo; Mps, Lovaglio è fuori: Maione presidente e per il ruolo di ceo in corsa Palermo, Passera e Vivaldi; Addio Mediobanca: il 27 febbraio il nuovo piano di Banca MPS. Mps, lista dei nomi per il cda ma senza Lovaglio. Arriva anche il via libera dalla BceUna lista di venti nomi tra i quali dovranno essere scelti dall’assemblea del Monte dei Paschi convocata per il 15 aprile, quelli che entreranno a far parte del consiglio di ... ilgazzettino.it Mps, schiaffo a Lovaglio: Maione presidente e per il ruolo di ceo in corsa Palermo, Passera e VivaldiIl consiglio del Montepaschi ha deciso di dare un segnale di discontinuità: nella lista dei 20 nomi da proporre all’assemblea per il rinnovo del board non c’è l’attuale ceo Lovaglio ... corriere.it Fonderie d'oro, banche ombra, auto di lusso, portafogli cripto per ripulire i contanti. Nel 2025 le operazioni antiriciclaggio condotte dalla Guardia di Finanza hanno intercettato transazioni per un totale di 4,13 miliardi ed evidenziato come l’Italia continui a esser - facebook.com facebook Fonderie d'oro, banche ombra, auto di lusso, portafogli cripto per ripulire i contanti. Nel 2025 le operazioni antiriciclaggio condotte dalla Guardia di Finanza hanno intercettato transazioni per un totale di 4,13 miliardi x.com