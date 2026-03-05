Domenica 8 marzo a Montecatini Terme si svolge una manifestazione dedicata alla Festa della Donna in via Marruota. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune, prevede bancarelle, stand e momenti di leggerezza. La giornata inizia alle 9 con il mercatino delle donne creative e si conclude nel tardo pomeriggio.

Domenica 8 marzo, a Montecatini Terme, la Festa della Donna si celebra in via Marruota. L’iniziativa, concordata con il Comune per la produzione dell’associazione culturale Pinocchio 3000, avrà inizio alle ore 9 con il "mercatino delle donne creative" e si protrarrà fino al tardo pomeriggio. La zona è quella compresa tra la rotonda di via Leonardo Da Vinci e il parcheggio di via Marche. Tante bancarelle con prodotti artigianali, oggetti di antiquariato, collezionismo e vintage riempiranno gli spazi individuati ai bordi della strada, suscitando sicuramente l’interesse e la curiosità dei visitatori che sceglieranno questo luogo per trascorrere un po’ del loro tempo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bancarelle, stand e un po’di leggerezza

