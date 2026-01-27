Courteney-Cox, nota per il suo ruolo in Friends, ha recentemente lodato la regista di Evil Genius, sottolineando l'atmosfera di leggerezza creata sul set. Dopo oltre dieci anni dall'ultima esperienza alla regia, Cox torna a dirigere, portando con sé un'esperienza ricca e significativa. Questo ritorno segna un momento importante per chi segue il suo percorso professionale nel mondo dello spettacolo.

La protagonista della sit-com Friends è tornata dietro la macchina da presa a distanza di più di dieci anni dalla sua ultima esperienza alla regia. In attesa di rivederla nel franchise Scream nel suo storico ruolo della giornalista Gale Weathers, Courteney Cox è tornata dietro la macchina da presa per dirigere il suo terzo lungometraggio, Evil Genius, e una delle star del film l'ha ringraziata per lo spirito che ha portato sul set. Danielle Macdonald, una delle attrici che recita nella black comedy ha specificato il motivo per il quale ritiene che l'apporto di Courteney Cox sia stato fondamentale per lavorare meglio sul set del film drammatico in arrivo nel 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Evil Genius, una star del film elogia la regista Courteney Cox: "Ha portato un po' di leggerezza sul set"

Approfondimenti su Evil Genius

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Evil Genius

Evil Genius: la vera storia della rapina più diabolica d'AmericaEvil Genius, ovvero il racconto di quella che è stata definita come la rapina più diabolica d’America, è un documentario di Netflix in cui la realtà supera la finzione Evil Genius è una docu-serie di ... ilgiornale.it

Evil Genius, David Harbour protagonista di un nuovo thriller poliziesco diretto da Courteney CoxDopo Stranger Things, David Harbour ha già inserito un nuovo progetto in agenda: si intitola Evil Genius ed è diretto da Courteney Cox. Per David Harbour sta per chiudersi un capitolo importante della ... comingsoon.it