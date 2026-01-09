Il tatuaggio un po’ Maschio un po’ Esibizionista di Annalisa fa discutere poi una fan chiarisce tutto
Il tatuaggio di Annalisa, raffigurante una Madonna sopra il seno e accompagnato dalla frase “un po’ maschio un po’ esibizionista”, ha suscitato molte discussioni online. Tuttavia, una fan ha chiarito che si tratta di un tatuaggio temporaneo e non reale. In un’epoca in cui le immagini sui social possono essere facilmente manipolate, è importante distinguere tra realtà e finzione, anche quando si tratta di estetica e moda.
Va bene che in tempi di Intelligenza Artificiale che inizia a colonizzare i social si possono avere dei dubbi sulla realtà o irrealtà delle immagini, ma su una cosa non ci sono dubbi: il tatuaggio che Annalisa ha sfoggiato su Instagram, una Madonna sopra il seno, è apparso subito quello che è: temporaneo, fake, non un vero tattoo. “Un po’ Maschio un po’ Esibizionista”, la didascalia che ha scritto la cantante su Instagram. Ora, la domanda è, qualcuno ha creduto che fosse un vero tatuaggio? Ebbene sì e sia su X che sotto al post, un fiorire di commenti sulla scelta, sul motivo, sulla misura, sul disegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Annalisa mostra il nuovo tatuaggio sul petto, è un vistoso busto della Madonna: «Un po' Maschio un po' Esibizionista». Ma la verità è un'altra
Leggi anche: Ma come è stato per Drusilla Foer interpretare il ruolo della Catrina, che è la morte? «Interessante perché gli ho dato una nuova veste, una veste che non avevo mai supposto, cioè questa allegra, simpatica, curiosa, un po' pasticciona, un po' partecipativa, un po' che soffre il complesso di non essere la vita»
#Annalisa mostra il nuovo tatuaggio e scrive: "Un po' Maschio, un po' Esibizionista" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.