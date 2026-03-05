Bambina investita all’asilo condannate la maestra e la donna al volante

Nel 2018, nel parcheggio di un asilo nido a Velletri, una bambina di 16 mesi è stata investita. La vicenda ha portato alla condanna di una maestra e di una donna che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. La bambina si chiamava Lavinia Montebove ed era presente quel giorno nel cortile dell’asilo.

Lavinia Montebove è la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell'asilo nido a Velletri, alle porte di Roma. Da quel giorno è in stato vegetativo di minima coscienza. È ricoverata all'ospedale Bambino Gesù e la segue la Asl di Velletri. Francesca Rocca, la maestra dell'asilo, ha ricevuto una condanna a due anni e due mesi, confermata in Cassazione dopo primo e secondo grado. Lavinia Montebove. La donna era titolare della struttura Fattoria di Mamma Cocca, trovata dalla polizia priva di autorizzazioni. I reati contestati erano lesioni personali e colpose e abbandono di minore. Chiara Colonnelli, che sulla sua Bmw investì la bimba il 7 agosto alle 10 scambiandola per una busta della spazzatura, è stata condannata a un anno di reclusione e alla sospensione della patente.

