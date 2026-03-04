Dopo otto anni di procedimento giudiziario e circa trenta udienze, si è conclusa la vicenda legale riguardante l'investimento di una bambina all’asilo di Velletri. La sentenza definitiva riguarda una maestra coinvolta nel caso, che è stata giudicata responsabile di quanto accaduto. La decisione è stata emessa dopo un lungo iter giudiziario che ha coinvolto numerosi passaggi e testimonianze.

AGI - Dopo 8 anni di processo, dopo circa 30 udienze, dopo sofferenze e umiliazioni subite nel corso del processo stesso, siamo arrivati oggi alla condanna definitiva per la maestra Francesca Rocca che si è vista respingere il suo ricorso in Cassazione dopo due sentenze definitive in primo e secondo grado. Per lei due anni e sei mesi di reclusione per lesioni personali colpose e abbandono di minore. Condannata in via definitiva anche l'investitrice Chiara Colonnelli che non aveva però fatto ricorso in Cassazione: un anno di reclusione per lesioni e un anno di sospensione della patente. Così in una nota Massimo Montebove e Lara Liotta, genitori di Lavinia, la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell'asilo nido che frequentava a Velletri, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimba investita all’asilo di Velletri: sentenza definitiva per la maestra

Bimba investita all’asilo di Velletri: sentenze definitiva per la maestraAGI - Dopo 8 anni di processo, dopo circa 30 udienze, dopo sofferenze e umiliazioni subite nel corso del processo stesso, siamo arrivati oggi alla...

Bimba investita all’asilo, condanna definitiva a 2 e mezzo per la maestra. I genitori: “L’unica condannata a vita è nostra figlia”Dopo 8 anni di calvario per i genitori dalla piccola Lavinia, è arrivata la condanna definitiva a due anni e mezzo per la maestra dell’asilo nido di...

Approfondimenti e contenuti su Bimba investita.

Temi più discussi: In stato vegetativo dopo l'incidente all'asilo, la maestra accusata di abbandono ricorre in Cassazione; Bimba di 3 anni investita e uccisa, la famiglia sotto choc: Nadia non piange più; La tragedia della piccola Nadia, morta investita a 3 anni. Il dolore del padre: Non so com’è successo, ma l’ho persa; Bimba travolta e uccisa. Veglia in chiesa per Nadia. Partita la raccolta fondi.

Roma, bimba investita all'asilo: definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestraVogliamo ricordare che in questa vicenda l'unica, vera persona condannata a vita è nostra figlia Lavinia che era nata sana e che resterà tetraplegica e in stato vegetativo di minima coscienza per ... tgcom24.mediaset.it

Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di abbandono ... fanpage.it

È definitiva la condanna a due anni e mezzo per la maestra dell'asilo nido di Velletri (Roma), dove nel 2018 venne investita nel parcheggio la piccola Lavinia Montebove, una bimba di 16 mesi che da allora vive in stato vegetativo. Lo ha stabilito la Cassazione facebook

Bimba di otto anni investita a Pescara x.com