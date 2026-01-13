Bambina violentata e rimasta incinta l' orrore nel centro d' accoglienza | uomo condannato a soli 5 anni

Una vicenda drammatica si è verificata a Valtrompia, Brescia, dove una bambina di 10 anni, ospite di un centro d'accoglienza, è stata vittima di violenza sessuale e ha successivamente rimediato una gravidanza. Un uomo coinvolto è stato condannato a cinque anni di reclusione. Questo caso mette in luce le criticità legate alla tutela dei minori in strutture di accoglienza.

Una storia terribile quella che arriva da Valtrompia (Brescia), dove una bambina straniera di soli 10 anni è stata violentata all'interno di un centro d'accoglienza. La piccola è rimasta incinta dopo l'abuso subito e ciò ha portato all'identificazione del responsabile: con una sentenza choc, il tribunale locale ha condannato l'uomo a soli 5 anni, cosa che è stata denunciata dall'eurodeputata di Fratelli d'Italia Lara Magoni. L'orrore è avvenuto nell'estate del 2024 all'interno dell'ex albergo di San Colombano di Collio (Brescia), dove era stato allestito una sorta di centro d'accoglienza. La struttura, infatti, accoglieva migranti dal 2015. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

