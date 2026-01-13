Brescia mise incinta una bambina di 10 anni | 29enne condannato a cinque anni

Un uomo bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso atti sessuali su una bambina di 10 anni, rimasta incinta e successivamente sottoposta ad aborto. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi preventivi e di tutela nelle comunità.

Un 29enne, cittadino bengalese, è stato condannato a cinque anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto. Per la gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale, per questo ha riqualificato il reato: da violenza sessuale aggravata, commessa ai danni di un minore ad atti sessuali con minorenne. Il fatto è avvenuto nell’ estate 2024 all’interno del centro migranti di San Colombano in Val Trompia. Il 29enne è in carcere dall’ottobre del 2024 e aveva ottenuto la possibilità di essere processato con rito abbreviato. L’avvocato del 29enne: “Applicata la legge”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

