Brescia mise incinta una bambina di 10 anni | 29enne condannato a cinque anni

Un uomo bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso atti sessuali su una bambina di 10 anni, rimasta incinta e successivamente sottoposta ad aborto. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di interventi preventivi e di tutela nelle comunità.

Un 29enne, cittadino bengalese, è stato condannato a cinque anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto. Per la gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale, per questo ha riqualificato il reato: da violenza sessuale aggravata, commessa ai danni di un minore ad atti sessuali con minorenne. Il fatto è avvenuto nell’ estate 2024 all’interno del centro migranti di San Colombano in Val Trompia. Il 29enne è in carcere dall’ottobre del 2024 e aveva ottenuto la possibilità di essere processato con rito abbreviato. L’avvocato del 29enne: “Applicata la legge”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brescia, mise incinta una bambina di 10 anni: 29enne condannato a cinque anni Leggi anche: Violentò e mise incinta bimba di 10 anni: chiesti 6 anni e 8 mesi per un bengalese Leggi anche: Violenta e mette incinta una bambina di 10 anni in un centro accoglienza, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stuprò e mise incinta una bambina in un centro di accoglienza, condannato a 5 anni - Il Tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni di reclusione un uomo di 29 anni, di origini bengalesi, responsabile di aver abusato di una bambina di soli 10 anni nell'estate del 2024. affaritaliani.it

Bambina incinta a 10 anni in un centro di accoglienza: condannato un uomo di 29 anni - Il giudice riqualifica il reato: cade l’accusa più grave ... giornalelavoce.it

Bambina violentata e rimasta incinta, l'orrore nel centro d'accoglienza: uomo condannato a soli 5 anni - Una storia terribile quella che arriva da Valtrompia (Brescia), dove una bambina straniera di soli 10 anni è stata violentata all'interno di un centro d'accoglienza. msn.com

