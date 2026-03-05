Bale | Zidane allenatore? Onestamente non si lavorava molto Un quarto d’ora di tattica prima dei big match

Gareth Bale, ex calciatore del Real Madrid, ha commentato l’assenza di un lavoro tattico approfondito con Zidane, affermando che si dedicava solo a circa quindici minuti di preparazione prima delle grandi sfide. Ha anche parlato dell’esonero di Xabi Alonso e ha confrontato i metodi degli allenatori che ha avuto, come Ancelotti e Zidane.

"La gestione di Ancelotti è stata la migliore, al Madrid devi saper gestire i giocatori. Ancelotti era come il tuo migliore amico, ma se non ti allenavi bene, massacrava chiunque". L'ex calciatore del Real Madrid Gareth Bale ha parlato al podcast Stick to Football Magazine dell'esonero di Xabi Alonso e il paragone tra Ancelotti e Zidane, che sono stati suoi allenatori. "Non mi sorprende che Xabi sia stato licenziato. Al Real Madrid, se esageri, i giocatori non ti vogliono. devi solo essere un grande allenatore, non uno stratega eccezionale". "Il Real Madrid dà la priorità alla Champions League. Il presidente ti assiste il giorno prima della partita e non vuoi deluderlo.