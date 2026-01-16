Zidane | Se non capisci che sei al servizio dei calciatori non puoi fare l’allenatore

Zinedine Zidane, icona del Real Madrid, ha saputo trasformarsi in uno dei più stimati allenatori del calcio. La sua filosofia si basa sulla consapevolezza di essere al servizio dei calciatori, un principio fondamentale per guidare con successo una squadra. Con una carriera ricca di titoli da giocatore, Zidane continua a lasciare il segno nel mondo del calcio, mantenendo fede ai valori che hanno definito il suo percorso professionale.

Zinedine Zidane rappresenta il dna del Real Madrid. Da giocatore ha vinto una Liga, due Supercoppa, una Champions, una Supercoppa e una Coppa Intercontinentale. Da allenatore del Real ha vinto tre Champions League, due Liga, due Supercoppe Uefa, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club. Chapeau. Uno degli allenatori più amati dalla tifoseria madridista. Il francese è arrivato al Real Madrid nel gennaio 2016 dopo una serie negativa con Benítez e ha portato il club blanco a vincere la Champions League per tre volte consecutive. Oggi, sul canale YouTube di Hamidou Msaidie, parla della sua esperienza al Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

