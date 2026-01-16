Zinedine Zidane, icona del Real Madrid, ha saputo trasformarsi in uno dei più stimati allenatori del calcio. La sua filosofia si basa sulla consapevolezza di essere al servizio dei calciatori, un principio fondamentale per guidare con successo una squadra. Con una carriera ricca di titoli da giocatore, Zidane continua a lasciare il segno nel mondo del calcio, mantenendo fede ai valori che hanno definito il suo percorso professionale.

Zinedine Zidane rappresenta il dna del Real Madrid. Da giocatore ha vinto una Liga, due Supercoppa, una Champions, una Supercoppa e una Coppa Intercontinentale. Da allenatore del Real ha vinto tre Champions League, due Liga, due Supercoppe Uefa, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club. Chapeau. Uno degli allenatori più amati dalla tifoseria madridista. Il francese è arrivato al Real Madrid nel gennaio 2016 dopo una serie negativa con Benítez e ha portato il club blanco a vincere la Champions League per tre volte consecutive. Oggi, sul canale YouTube di Hamidou Msaidie, parla della sua esperienza al Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zidane: «Se non capisci che sei al servizio dei calciatori, non puoi fare l’allenatore»

Leggi anche: Olio extra vergine d’oliva: il test casalingo che puoi fare per scoprire se non è contraffatto

Leggi anche: “Guadagno 5 volte ciò che prende un direttore di banca. Puoi avere tutte le stelle del mondo, ma se il ristorante è vuoto sei un genio che ha fallito”: parla lo chef Roberto Conti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ora va bene tutto ma paragonare Miretti a Zidane e da gente che di calcio capisce poco. E qui sopra sono in tanti. x.com

''Non mi aspettavo la reazione di Zidane in quel momento. Sono stato fortunato che tutto l’episodio mi abbia colto di sorpresa, perché se mi fossi aspettato una cosa del genere e fossi stato preparato, sono certo che saremmo finiti entrambi espulsi. C’è stato un - facebook.com facebook