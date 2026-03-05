Baby arbitri aggrediti | colpito alle spalle in Seconda Categoria Un altro di 14 anni pestato a scuola

Due arbitri della sezione di Ascoli, entrambi minorenni, sono stati vittime di aggressioni durante partite di Seconda Categoria. Uno di loro è stato colpito alle spalle, mentre l'altro, di 14 anni, è stato preso di mira in un episodio avvenuto a scuola. Questi episodi si aggiungono a un’altra aggressione che ha coinvolto un ragazzo di 14 anni.

Ascoli Piceno, 5 marzo 2026 – Ancora aggressioni agli arbitri di calcio. Due arbitri della sezione di Ascoli e stavolta si tratta di due giovanissimi direttori di gara minorenni, vittime della rabbia ingiustificata di alcuni calciatori. Il primo episodio è avvenuto sabato nel match tra Borgo Solestà e Mozzano City valido per il campionato di Seconda Categoria. Gara sospesa al 39'st sul risultato di 3-2 per il Borgo Solestà, dopo che l'arbitro è stato colpito con un pugno allo zigomo mentre dava le spalle ad alcuni calciatori del Mozzano che lo avevano accerchiato protestando. L'arbitro non ha potuto identificare l'aggressore e così ieri il...