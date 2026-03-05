Azzurre in volo per il Portorico | si avvicina il pre-Mondiale di San Juan

La nazionale femminile sta per partire verso San Juan, dove si svolgerà il torneo pre-Mondiale in Portorico. La squadra si sta preparando per questa importante tappa, con l’obiettivo di affrontare le sfide che la attendono nel torneo di qualificazione. La partenza è imminente e l’intero gruppo si sta concentrando sui propri compiti prima di affrontare questa fase di preparazione.

La squadra nazionale femminile si prepara a partire con entusiasmo verso San Juan, destinazione che ospiterà una delle tappe più importanti della stagione. Il gruppo si imbarca all'alba di domani, con un volo diretto via Madrid, per affrontare un torneo cruciale che si svolgerà dall'11 al 17 marzo. Questo evento rappresenta un passaggio fondamentale per ottenere la qualificazione alla prossima FIBA Women’s World Cup 2026, che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre. La formazione azzurra si è allenata intensamente in vista di questa competizione, e alla conclusione della sessione odierna il commissario tecnico comunicherà ufficialmente le dodici giocatrici che prenderanno parte alla prova internazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Azzurre in volo per il Portorico: si avvicina il pre-Mondiale di San Juan Le Azzurre convocate per il Pre-Mondiale Femminile di San JuanLa selezione azzurra di basket femminile è stata ufficializzata in vista del torneo pre-Mondiale, in programma a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17... Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA... Contenuti utili per approfondire Azzurre in volo per il Portorico si.... Temi più discussi: Le azzurre da pre Mondiale riserve a casa Adele Cancelli e Maria Miccoli; Open day giovani a Volandia: due giornate gratuite tra simulatori ed esperienze immersive; Basket femminile, le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novità; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza. Mondiali di Atene al via, azzurri a caccia di grandi impresePoche ore, e sul Campionato del mondo di tiro a volo – l’appuntamento più atteso dell’anno – si alzerà il sipario. Una rassegna inedita, perché mai il tiro a volo aveva scelto Atene per ospitare una ... corrieredellosport.it Tiro a volo: Italia oro Mondiale del trap squadra mistaOro per l'Italia ai Mondiali di tiro a volo, in corso ad Atene, nella specialità trap con la squadra mista: gli azzurri Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi hanno battuto in finale la coppia di San Marino ... ansa.it Cuori che crescono al Bambino Gesù: storie di coraggio, prevenzione e comunità In occasione di San Valentino e della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, l’@Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha aperto le porte di San Paolo per un Open Da - facebook.com facebook