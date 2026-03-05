Droni iraniani colpiscono l’aeroporto internazionale di Nakhchivan in Azerbaijan

Giovedì, l’aeroporto internazionale di Nakhchivan in Azerbaijan è stato colpito da droni iraniani. Due persone sono rimaste ferite durante l’attacco al terminal passeggeri. L’evento ha provocato danneggiamenti alla struttura e ha portato all’interruzione temporanea dei voli. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato ancora comunicato.

Almeno due persone sono rimaste ferite dopo che giovedì alcuni droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell’aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaijan. Secondo una dichiarazione delle autorità azere, un drone ha colpito il terminal dell’aeroporto, mentre un altro è caduto nei pressi di una scuola nel villaggio di Shakarabad. La pista dell’aeroporto di Nakhchivan è stata danneggiata a seguito agli attacchi, riferisce il corrispondente di Nakhchivan dell’agenzia azera Apa, a causa dei detriti di un drone che sono caduti sulla pista, danneggiando la superficie asfaltata in diversi punti. Uno dei droni ha colpito il... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Droni iraniani colpiscono l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaijan Droni iraniani hanno colpito l'aeroporto internazionale di Nakhchivan in AzerbaijanTre droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian in prossimità del confine... Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l’aeroporto di Nakhchivan: due feritiMomenti di tensione nel Caucaso meridionale dopo un attacco con droni che ha colpito la regione autonoma di Nakhchivan, in Azerbaigian. Contenuti utili per approfondire Droni iraniani. Temi più discussi: Droni iraniani colpiscono nella notte edifici in Bahrein: l'attacco ripreso dall'interno delle case; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a Cipro. Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l'aeroporto. Il ministro degli Esteri: «Teheran fornisca spiegazioni»Anche l'Azerbaigian colpito dall'Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia governativa azera Apa, Teheran avrebbe lanciato attacchi con droni sull'aeroporto internazionale ... ilmattino.it Gli aggiornamenti sulla guerra in medio oriente: droni iraniani colpiscono l'AzerbaijanAttaccati un terminal dell'aereoporto e una scuola. Il ministro degli Esteri azero chiede spiegazioni e non esclude una risposta appropriata ... ilfoglio.it Due persone sono rimaste ferite dai droni iraniani che hanno colpito la regione di Nakhchivan, in Azerbaigian. Lo hanno riferito le autorità di Baku che hanno annunciato di aver convocato l'ambasciatore iraniano. - facebook.com facebook Petroliera americana colpita nel #Kuwait. La rivendicazione dei pasdaran. Droni iraniani su aeroporto in #Azerbaigian. #Israele attacca ancora il #Libano, ucciso un leader di #hamas. Al #Tg2Rai ore 13,00 #5marzo x.com