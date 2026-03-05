Avvocato Ligas è una boccata d' aria fresca e Luca Argentero se la meritava

Da marzo, sulla piattaforma Sky, è disponibile una nuova serie originale incentrata su un giallo divertente e imprevedibile. La produzione vede tra i protagonisti un avvocato e un attore noto per le sue apparizioni televisive. La narrazione si concentra su un'indagine complessa e ricca di colpi di scena. La serie si distingue per il suo tono leggero e per un approccio che combina suspense e umorismo.

Brillante, con una lingua che corre più veloce della testa e quella sregolatezza tipica dei geni incompresi, Ligas buca lo schermo perché, al di là della fame bulimica rivolta a qualsiasi tipo di sfida, è anche bravissimo a complicare non solo la sua vita ma anche quella di chi gli sta vicino a cominciare dall'ex moglie della quale è ancora innamorato. (Ex) marito manchevole, padre assente, traditore incallito e maestro decisamente particolare da cui trarre insegnamento, Ligas procede con gli episodi destreggiandosi tra indagini complicate e una serie di problemi personali che, piano piano, assumeranno sempre più i contorni di una montagna da scalare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Avvocato Ligas è una boccata d'aria fresca, e Luca Argentero se la meritava Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionaleC'è un nuovo avvocato in tv: affascinante, geniale ma imprevedibile, Ligas, interpretato da Luca Argentero, fa il suo debutto su Sky e in streaming... Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e cast“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero. Una raccolta di contenuti su Avvocato Ligas. Temi più discussi: Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale; Luca Argentero è l’Avvocato Ligas nel legal drama Sky; Avvocato Ligas, la recensione della serie con Luca Argentero su Sky e NOW. Avvocato Ligas, Luca Argentero irresistibilmente fuori dalle regole: quando esce la serie su Sky e NOW TVÈ ormai tutto pronto per il debutto del legal drama firmato Sky Original, che vedrà l’attore nei panni un avvocato irritante e geniale: ecco la data ufficiale. libero.it Argentero: L’avvocato Ligas è un arrogante, io non avrei il coraggio di esserloL’attore nel ruolo di un cinico avvocato nella nuova serie su Sky: Ho lottato per poterlo interpretare ... ilsecoloxix.it Avvocato Ligas su Sky tv. Sbarca la serie ambientata in Italia con protagonista la star Luca Argentero. Disponibili i primi due episodi. Genere “legal drama” che scopiazza le analoghe serie made in USA. Il protagonista bello e sregolato, intelligente e professio - facebook.com facebook Avvocato Ligas di là, avvocato Ligas di qui. Poi vai per vederla ed è programmata per il 6 marzo. Hanno ragione quelle che lavorano negli uffici stampa, che se annunci un prodotto deve essere disponibile, altrimenti il cliente lo perdi #Ligas x.com