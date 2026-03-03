Avvocato Ligas la recensione | Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale

Da marzo, su Sky e NOW, debutta la serie con Luca Argentero nel ruolo di Ligas, un avvocato descritto come affascinante, intelligente e imprevedibile. La produzione italiana presenta un protagonista con un carattere deciso, che si confronta con casi legali di varia natura. La serie si inserisce nel panorama televisivo con un protagonista che si distingue per il suo stile internazionale.

C'è un nuovo avvocato in tv: affascinante, geniale ma imprevedibile, Ligas, interpretato da Luca Argentero, fa il suo debutto su Sky e in streaming su NOW dal 6 marzo. In tv, in narrativa, nelle storie in generale, non abbiamo bisogno di eroi. Non sempre, almeno. Di qualcuno fuori dal comune, che possa colpire per le sue capacità e comportarsi come forse faremmo noi: con l'opportunismo e l'onestà intellettuale di essere se stessi nel bene e soprattutto nel male. Questo abbiamo visto nell'Avvocato Ligas di Luca Argentero, nuova serie Sky Original pronta al debutto dal 6 marzo, per un protagonista che non si vergogna di sostenere che "la giustizia la lascio a chi si sente all'altezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Luca Argentero: Il mio avvocato Ligas beve, è un playboy e borderline. Fa cose che non ho il coraggio di fare. Referendum sulla Giustizia? Importante votareL'attore racconta il suo ruolo da protagonista nel nuovo legal drama di Sky, un avvocato politicamente scorretto e borderline ... ilfattoquotidiano.it

Avvocato Ligas conferenza stampa, Luca Argentero: Ligas è tutto ciò che avrei voluto essereAvvocato Ligas conferenza stampa. Luca Argentero ed il resto del cast ha presentato la serie, al via il 6 marzo su Sky Atlantic. maridacaterini.it

