Violenza sulle donne ' Piccola Panchina Rossa' da scrivania | il regalo per sostenere la speranza

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - Una collaborazione significativa si rafforza nel nome della solidarietà e del contrasto alla violenza di genere. Gli Stati Generali delle Donne, la Fondazione Gaia e Codere Italia annunciano il rinnovo della partnership per la campagna di Natale 2025 a supporto del progetto di Villa Gaia. Il progetto 'panchinerosse', marchio registrato degli Stati Generali delle Donne, è un'iniziativa open finalizzata a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sul tema della violenza contro le donne, attraverso la posa di panchine rosse in spazi pubblici e privati. Anche quest'anno, la campagna si focalizza sulla diffusione della Piccola Panchina Rossa da Scrivania, un oggetto simbolico pensato per entrare negli uffici, nelle case e negli spazi di vita personali.