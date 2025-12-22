Avengers | Doomsday il teaser su Dottor Destino conterrà scene spaventose

La durata del secondo e terzo teaser del nuovo colossale capitolo della saga dei Vendicatori è stata svelata, mentre trapelano nuove anticipazioni sul contenuto. In una costante emorragia di spoiler e anticipazioni varie è stata svelata la durata del secondo e terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, distribuiti da Disney in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere. E se il secondo teaser, dedicato a Thor, ha appena fatto il suo debutto nelle sale dando il cambio a quello che ha rivelato il ritorno di Steve Rogers, si parla già di "scene spaventose" per il teaser che si concentrerà sul personaggio di Dottor Destino.

Avengers: Doomsday – Trailer di “Doom Beyond Time” (versione concept)

Il terzo teaser di Avengers: Doomsday durerà 1 minuto e 9 secondi ed includerà elementi “momenti spaventosi” Secondo i rumor sarà incentrato su Dr. Destino - facebook.com facebook

