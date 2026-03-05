Avellino viola gli arresti domiciliari | arrestato 52enne

A Avellino, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver violato gli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale locale. La misura riguarda un caso di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato portato in carcere.

Il provvedimento è stato emessa quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari dopo che i Carabinieri di Avellino hanno accertato violazioni alle prescrizioni imposte. In particolare nei giorni scorsi, l'arrestato, in occasione della notifica di un atto da parte dei militari dell'Arma, ha proferito contro gli stessi ingiurie ed offese, facendo scattare l'immediata segnalazione agli organi competenti che, fatte le proprie valutazioni, hanno poi ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere. I militari della Compagnia di Avellino hanno notificato il provvedimento al 52enne nel pomeriggio di ieri e, terminate le formalità di rito, lo hanno associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

