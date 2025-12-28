In prova ai servizi sociali per scontare una pena ignora le prescrizioni e finisce in carcere

Un uomo sottoposto ai servizi sociali per scontare una pena ha ignorato le prescrizioni, finendo in carcere. Sabato pomeriggio, la Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha eseguito vari provvedimenti urgenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, evidenziando l’importanza del rispetto delle condizioni stabilite e il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire l’applicazione della legge.

Nel pomeriggio di sabato il personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna ha dato esecuzione a distinti provvedimenti urgenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. Il primo a finire in carcere è stato un 32enne romeno già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

