Consiglio di Stato sul Keu | Consente al nostro distretto di guardare con fiducia al futuro
Il Consiglio di Stato ha confermato che il nostro distretto può guardare al futuro con fiducia. La decisione esclude il consorzio Aquarno, il Depuratore di Santa Croce, Chimet e altri dal dover sostenere i costi di bonifica del sito di Bucine, dove sono stati smaltiti rifiuti pericolosi, tra cui il keu, derivanti da attività conciarie e orafe.
Il consorzio Aquarno e il consorzio Depuratore di Santa Croce, il colosso Chimet, la Tca, non dovranno farsi carico della bonifica del sito di Bucine, in provincia di Arezzo, in cui l’azienda dell’imprenditore calabrese Francesco Lerose riversò rifiuti pericolosi, scarti delle attivià conciarie (come il keu) o degli orafi aretini. Così ha stabilito il Consiglio di Stato. Questa sentenza – spiega in una nota il Pd di Castelfranco "rappresenta un punto fermo imprescindibile in una vicenda complessa e dolorosa che ha toccato profondamente il nostro territorio del Valdarno Inferiore". "La giustizia amministrativa ha stabilito in via definitiva che i Consorzi, tra cui Aquarno in cui il Comune di Castelfranco esprime una propria rappresentanza – si legge – non sono responsabili della bonifica del sito di Bucine, confermando l’assenza di un nesso causale tra l’attività del distretto e lo smaltimento illecito operato dall’imprenditore Lerose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Consiglio di Stato sul Keu: Consente al nostro distretto di guardare con fiducia al futuro; Caso Keu, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Regione e Provincia. Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica; Consiglio di Stato chiude il capitolo amministrativo sul caso Keu: Regione Toscana perde il ricorso, Chimet e Tca escluse dalla responsabilità per l'inquinamento; Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sul caso Keu: Regione Toscana sconfitta nel ricorso, Chimet e Tca non responsabili dell’inquinamento.
Keu, il Consiglio di Stato ha deciso: Consorzi esclusi dalla responsabilità per l’inquinamento - Con una motivazione di 37 pagine depositata il 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla ... gonews.it
Ex Ilva, il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell'attività produttiva - Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell’attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui quello dell’ex Ilva di Taranto. tg24.sky.it
