Ribera è una città migliore di come l’abbiamo trovata il sindaco Ruvolo traccia il bilancio e pensa alle elezioni
A pochi mesi dalla conclusione del mandato, il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, traccia un bilancio dei cinque anni di amministrazione definendolo “più che positivo”. Dal risanamento finanziario agli investimenti in infrastrutture, scuole e welfare, Ruvolo rivendica una gestione che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
