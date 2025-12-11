Reggiana-Padova sedicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Reggiana e Padova, valida per la sedicesima giornata della Serie B 2025/2026, si presenta come un'importante occasione per entrambe le squadre di rafforzare le proprie posizioni in classifica. Le due formazioni sono motivate a conquistare punti fondamentali nel percorso verso i rispettivi obiettivi stagionali. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro.

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre cercano punti per rinforzare i loro rispettivi obiettivi. Reggiana-Padova si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium. REGGIANA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci dalla vittoria esterna di Madona che ha interrotto una striscia di quattro partite senza vittorie. La squadra di Dionigi è attualmente nona con 20 punti, e intende consolidare la propria posizione per poter pensare ad inserirsi nella zona playoff. I veneti, invece, sono reduci da un ottimo pareggio sul campo del Cesena, ma nelle ultime sette partite ha vinto soltanto una volta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Padova, sedicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sarà il debuttante Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta (Bari) l'arbitro di Reggiana-Padova. Collaboratori Fontani e Catallo, quarto ufficiale Zufferli e al Var una vecchia conoscenza per i tifosi granata: Rutella, assistente Var Del Giovane. Allegr - facebook.com Vai su Facebook

#Reggiana vs #Padova, attiva la prevendita per il match del 13/12: presenti limitazioni all'acquisto dei tagliandi in Tribuna Est e Tribuna Nord tuttoreggiana.com/news/386179436… #ReggianaPadova #SerieB Vai su X

Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Lo riporta gazzetta.it

Serie B, parte il campionato con l’anticipo Pescara-Cesena. Palermo-Reggiana, Samp-Modena, Empoli-Padova. Il programma completo - Lo slogan di questo nuovo campionato Serie B è "100% passione italiana" e allora... ilmessaggero.it scrive