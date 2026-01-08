Dc nel caos | Samorì sospende Stefano Cirillo segretario del partito in Sicilia

La Democrazia Cristiana si trova al centro di recenti sviluppi, con la sospensione di Stefano Cirillo, segretario del partito in Sicilia. Cirillo, vicino a Totò Cuffaro, ha visto la propria posizione temporaneamente sospesa, segnando un nuovo episodio nel quadro interno del partito. Questa decisione riflette le tensioni e le complessità che caratterizzano la situazione attuale della Dc nel contesto regionale e nazionale.

Dc sempre più nel caos. Il segretario del partito in Sicilia Stefano Cirillo, vicinissimo a Totò Cuffaro, è stato sospeso. A disporre il provvedimento è stato il segretario nazionale facente funzioni Gianpiero Samorì, che da tre mesi guida il partito dopo le dimissioni di Totò Cuffaro travolto dall'inchiesta della Procura di Palermo che gli contesta l'associazione a delinquere e la corruzione.

