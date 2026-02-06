AirDrop per tutti i dispositivi Android | Google replica la funzionalità di condivisione tra dispositivi Apple

Google sta lavorando a una funzione di condivisione rapida simile ad AirDrop, questa volta per dispositivi Android. La novità potrebbe facilitare lo scambio di file tra smartphone e tablet senza dover usare app esterne o cavi. La società sta testando questa opzione, che promette di semplificare le procedure di trasferimento dati tra i dispositivi Android, rendendo più immediata la condivisione tra utenti. L’obiettivo è creare uno strumento che funzioni in modo rapido e sicuro, come già avviene tra prodotti Apple.

**** Negli ultimi mesi, il tema della condivisione rapida tra dispositivi è tornato al centro delle discussioni, con un’attenzione crescente verso l’interoperabilità tra il mondo Apple e quello Android. E proprio in questo contesto, Google sta pianificando un’importante espansione della sua funzione Quick Share, che fino ad ora era disponibile soltanto su dispositivi Pixel 10. Secondo fonti interne alla società, il team di Android andrà a integrare la funzionalità – già presente su iPad, iPhone e MacBook – su un numero crescente di smartphone Android, a partire dal 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su AirDrop Android Google conferma supporto airdrop per raggiungere più dispositivi android Google ha annunciato che sta lavorando per portare la funzione di condivisione file AirDrop anche su dispositivi Android. Google beffa Apple: AirDrop funziona (più o meno) anche su Android Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su AirDrop Android Argomenti discussi: Quick Share con AirDrop su tutti gli Android: l'allettante promessa di Google; Google porterà Quick Share con AirDrop su tanti altri dispositivi Android durante il 2026; Quick Share: AirDrop su tutti gli smartphone Android; Ho cambiato 6 impostazioni sul mio iPad per migliorare istantaneamente la durata della batteria (in ore). iOS, la funzione AirDrop limitata a 10 minuti arriverà per tuttiNelle beta di iOS 16.1.1 e iOS 16.2, Apple ha modificato il funzionamento di AirDrop per gli utenti cinesi, offrendo come opzioni Ricezione non attiva, Solo Contatti e Tutti per 10 minuti. La ... macitynet.it Non solo Pixel: AirDrop arriverà su tutti gli Android con Snapdragon, parola di QualcommDopo che Google ha aperto AirDrop ai Pixel 10, Qualcomm conferma i piani per estendere la funzione ad altri Android. A sorpresa, Google ha introdotto il supporto completo ad AirDrop per la serie Pixel ... multiplayer.it Ciao a tutti! Avrei bisogno del vostro aiuto… ho un iPhone 15 pro max e da due mesi circa non mi funziona più AirDrop. Non riesco a vedere nessuno e nessuno vede me tranne il mio Mac. Funziona solo avvicinando i dispositivi. Qualcuno ha lo stesso proble facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.