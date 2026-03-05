Autoarticolato si ribalta lungo la bretella autostradale

Questa notte, sulla bretella autostradale tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud, un autoarticolato si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e verificare eventuali danni o feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna informazione su feriti o cause del ribaltamento è stata comunicata.

Intervento dei soccorsi questa notte lungo la bretella autostradale di collegamento tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud, dove un autoarticolato si è ribaltato su un fianco. Il conducente, un 26enne, è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto i vigili del fuoco insieme a croce rossa e automedica del.