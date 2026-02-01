Autoarticolato carico di arance si ribalta a Contursi disagi lungo la A2 del Mediterraneo

Questa mattina un autoarticolato carico di arance si è ribaltato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, poco prima dello svincolo di Contursi Terme. Il camion ha occupato parte della carreggiata, causando disagi e rallentamenti nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per ora non ci sono notizie di feriti gravi. La polizia sta ancora lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

Paura questa mattina lungo l' A2 del Mediterraneo per un camion che si è ribaltato. Si tratta di un autoarticolato che si è “intraversato” nei pressi dello svincolo di Contursi terme. Leggermente ferito il conducente del veicolo. Per cause in corso di accertamento il camionista ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato andando a occupare gran parte della carreggiata. Per fortuna non ha riportati gravi conseguenze fisiche. Sul posto immediato l'arrivo degli agenti della Polizia stradale, dei tecnici dell'Anas e anche di un'ambulanza. Il traffico ha subito gravi ritardi ed è stata necessaria la convocazione di un'azienda specializzata per spostare i mezzi pesanti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Contursi Terme Lavori sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo”: disagi e limitazioni in provincia di Salerno Si informa che sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare sulla diramazione di Napoli, saranno adottate limitazioni al traffico a causa di lavori di manutenzione. A2 del Mediterraneo: previsto il passaggio di un nuovo trasporto eccezionale nel salernitano, i disagi È in programma un nuovo passaggio di un trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo, che comporterà limitazioni al traffico nel tratto salernitano e sulla Diramazione Napoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Contursi Terme Autoarticolato esce di strada: semirimorchio in bilico e carico fuoriuscitoMezzo messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco; strada chiusa durante le operazioni Poco prima delle ore 10:00, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati lungo la SP16 Varano – Campodiegoli per un autoart ... youtvrs.it Fabriano, autoarticolato carico di bobine di carta si ribalta in curva: strada chiusa. Ecco cosa è successoFABRIANO - Incidente stradale a Fabriano, i Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10 lungo la SP16 Varano – Campodiegoli per un autoarticolato finito fuori ... corriereadriatico.it Fabriano, autoarticolato carico di bobine di carta si ribalta in curva: strada chiusa. Ecco cosa è successo Leggi qui - facebook.com facebook #fabriano, autoarticolato carico di bobine di carta si ribalta in curva: strada chiusa. Ecco cosa è succ... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.